‘Zonta Club’: cicliste tedesche e svizzere in Comune per il progetto contro la violenza sulle donne

Giovedì scorso Palazzo Comunale di Alessandria ha accolto la delegazione di 11 cicliste Zontiane tedesche e svizzere, partite da Martigny e dirette ad Alba per partecipare alla XV Conferenza di Distretto di Zonta International sotto lo slogan “Women Athletes Building a More Equal World”. L’obiettivo perseguito da “Zonta Bike” è quello di pedalare per i diritti delle donne, per il loro potenziamento e la sicurezza contro la violenza.

Erano presenti il sindaco Giorgio Abonante, l’assessore Vittoria Oneto e la presidente della Consulta Pari Opportunità Vincenza Palermo. Insieme a loro, i vertici dello Zonta Club di Alessandria: Nadia Biancato, Simonetta Bisio, Gaia Tortolina.

Alessandria è stata scelta come tappa intermedia del progetto “Zonta Bike” perché è sede dello Zonta Club che 20 anni fa ospitò la prima Conferenza dei Club europei riuniti nel Distretto 30. Alessandria è inoltre la “città delle biciclette” e il luogo dove il Club Zonta da sempre sostiene il centro antiviolenza: proprio qui, tra l’altro, 10 anni fa partì la campagna mondiale “Giù le mani dalle Donne”.