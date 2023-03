Ubriaco alla guida in piazza Garibaldi, causa un incidente: ritiro della patente e auto sequestrata

Ieri sera, 9 marzo, intorno alle 21.30, una pattuglia della Polizia Municipale di Alessandria, durante un normale controllo del territorio, ha verificato in piazza Garibaldi un sinistro stradale con abbattimento di segnaletica.

Il conducente del veicolo, italiano di 29 anni, era completamente ubriaco. Sottoposto ad alcoltest, aveva una concentrazione alcolemica 4 volte oltre il limite massimo consentito dalla legge.

Il soggetto è stato così deferito, in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravata dall’avere cagionato un incidente stradale. Per lui ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca.