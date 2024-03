Ospedale Infantile di Alessandria: come cambierà dopo i lavori da 26 milioni di euro

Migliorare il contenitore porta sempre benefici alla qualità dei servizi offerti.

Questo è l’obiettivo dei lavori che stanno interessando l’ Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria . Lavori da 26 milioni di euro , suddivisi in 3 fasi, che miglioreranno l’esterno della struttura e renderanno più funzionale la parte interna.

Video: come diventerà l’Infantile: https://www.youtube.com/watch?v=UKS5nYwyrDM

La struttura

Risale all’800, grazie alla donazione di Rosa Borsalino e alle attenzioni di importanti benefattori locali . Il “Cesare Arrigo”, tutto dedicato all’età pediatrica, prende il nome dal chirurgo che fondò l’istituzione.

Dotato di tutte le principali specialità, come Pediatria, Chirurgia, Riabilitazione, Radiologia, Neuropsichiatria e Ortopedia , è sede del Pronto Soccorso di II livello, riferimento per il quadrante del Piemonte sud orientale. È inoltre in grado di fornire assistenza di terapia intensiva pediatrica e neonatale , garantendo la vicinanza mamma-bambino.

I lavori

Sono previste 4 fasi.

1) efficientamento energetico con un intervento di oltre 4 milioni di euro , con impianto fotovoltaico (200.000 euro), rifacimento illuminazione interna (300.000 euro), nuovo impianto di trigenerazione (1 milione di euro), sostituzione infissi esterni (1,5 milioni di euro). bonifica e coibentazione copertura , già avviata (850.000 euro).

con un intervento di oltre , con impianto fotovoltaico (200.000 euro), (300.000 euro), (1 milione di euro), (1,5 milioni di euro). , già avviata (850.000 euro). 2) miglioramento sismico previsto dal PNRR (5 milioni di euro), con sistemi di antiribaltamento e nuovi elementi stratigrafici per migliorare le prestazioni energetiche e meccaniche.

previsto dal PNRR (5 milioni di euro), con sistemi di antiribaltamento e nuovi elementi stratigrafici per migliorare le prestazioni energetiche e meccaniche. 3) nuovo blocco operatorio di oltre 1.000 mq, con 4 ampie sale operatorie, una sala d’attesa e spazi di preparazione e risveglio (7,5 milioni di euro).

di oltre 1.000 mq, con 4 ampie sale operatorie, una sala d’attesa e spazi di preparazione e risveglio (7,5 milioni di euro). 4) riqualificare i locali e gli impianti , sostituire gli arredi e completare le attrezzature per una migliore fruizione del Presidio Infantile.

La beneficenza

Ancora una volta, come all’origine della struttura, si è partiti da una donazione: quella di oltre 3,5 milioni di euro da parte della signora Elsa Baralis . Ma anche grazie al finanziamento della Regione (4 milioni) si è potuto dare piena attuazione alla realizzazione del progetto.

Spazi nuovi, quindi, per migliorare sempre di più l’assistenza e la cura, ma anche la qualità di vita dei pazienti e dei loro famigliari, grazie alla preziosa e costante collaborazione delle Associazioni e delle Fondazioni.