Sabato 6 aprile, dalle 9 alle 16, piazza Garibaldi: per la prima volta ad Alessandria arriverà “Il villaggio della prevenzione Lions” per iniziativa dei Club Lions cittadini Alessandria Host, Alessandria Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Alessandria Emergency & Rescue, Alessandria Cittadella, Valmadonna Valle delle Grazie e del Leo Club Alessandria, che hanno unito le forze per offrire alla popolazione alessandrina un importante servizio di prevenzione sanitaria nel pieno rispetto dei valori che ispirano l’Associazione.

L’evento

In collaborazione col Comune di Alessandria sarà allestito, sul ‘lato orologio’ della piazza, uno spazio attrezzato in cui i cittadini potranno ricevere consulenza medica gratuita in tema di rischio cardiovascolare, odontoiatria, oculistica, cardiologia, diabete, dermatologia, senologia, patologie pediatriche.

Il Villaggio conterà su 3 ambulatori mobili, tra cui il nuovo “van oftalmico” di “Castellazzo Soccorso”, allestito con apparecchiature all’avanguardia fornite dal Centro Lions Raccolta Occhiali Usati e operativo grazie alla collaborazione dei soci del Lions Alessandria Marengo e del personale dell’associazione “Due fiumi” di Alessandria; inoltre, saranno allestite 8 postazioni attrezzate e affiancate da 6 ambulanze messe gentilmente a disposizione da Croce Rossa, Croce Verde di Alessandria e Castellazzo Soccorso.

Le parole

Così il sindaco Giorgio Abonante: “L’iniziativa Lions ha 2 vantaggi: il concreto apporto di prevenzione sanitaria e la promozione del concetto stesso. La prevenzione infatti è il modo migliore per individuare una eventuale malattia al suo insorgere”.

All’unisono i presidenti degli 8 Club Lions: “Il Villaggio della prevenzione è un’iniziativa assolutamente nuova nella nostra città. Vorremmo offrire ai concittadini un servizio completo, con l’obiettivo di evidenziare patologie sconosciute da approfondire col medico di famiglia e gli specialisti”.

Come funziona

L’attività sanitaria sarà affidata a medici volontari, individuati tra aderenti Lions e specialisti dell’Ospedale Universitario di Alessandria. Tutti hanno offerto gratis la propria professionalità al servizio della popolazione alessandrina per l’intera giornata. Numerosi anche i collaboratori che si sono resi disponibili per svolgere compiti di accoglienza e attività di segreteria. L’associazione Anteas fornirà il trasporto per anziani e disabili di città e sobborghi che non hanno mezzi di trasporto.

Info

Per organizzare meglio il lavoro ed evitare lunghe attese è gradita la prenotazione degli screening inviando e-mail a: [email protected]