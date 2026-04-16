Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ricorda il presidente Luciano Mariano

DiRaimondo Bovone

Apr 16, 2026 , , ,

Per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di essere stati suoi stretti collaboratori, Luciano Mariano è stato veramente “il” Presidente. Una persona perbene, mossa da rettitudine e determinazione, una guida sicura, un interlocutore aperto e disponibile che ci ha incessantemente orientati all’impegno a servizio del territorio.
Con lui la Fondazione in questi anni ha aperto nuove prospettive di sviluppo, ha aiutato con generosità e lungimiranza tante realtà, piccole e grandi, che nell’ente di piazza della Libertà hanno trovato un sostegno, ha visto crescere il volume e la qualità delle erogazioni, ha aperto Palatium Vetus alla città e soprattutto ha stabilito mille canali di dialogo che sono quelli intorno ai quali prende vita una comunità.
Certi di interpretare un sentimento diffuso, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale, il Collegio dei Revisori, il Direttore e il Personale tutto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ne piangono la perdita e presentano alla famiglia e al fratello Roberto le più sentite condoglianze

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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