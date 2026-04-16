La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ricorda il presidente Luciano Mariano
Per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di essere stati suoi stretti collaboratori, Luciano Mariano è stato veramente “il” Presidente. Una persona perbene, mossa da rettitudine e determinazione, una guida sicura, un interlocutore aperto e disponibile che ci ha incessantemente orientati all’impegno a servizio del territorio.
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