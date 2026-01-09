Meloni “Reati in calo, ma sulla sicurezza serve un cambio di passo”

Cronaca IN EVIDENZA Video

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato moltissimo sulla materia della sicurezza in questi tre anni, i risultati per me non sono sufficienti: penso che questo debba essere l’anno in cui si cambia passo su questa materia della sicurezza, però voglio anche rivendicare che ci abbiamo lavorato molto. I dati dicono che nei primi dieci mesi del 2025 i reati sono calati del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di inizio anno. “Bisogna fare di più: ci sono altri provvedimenti che stiamo studiando, uno riguarda proprio il tema delle baby gang”.sat/gtr
