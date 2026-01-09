Attualità IN EVIDENZA Politica

Venezuela, Meloni: “Gratitudine per l’avvio della liberazione di detenuti politici”

Di

Gen 9, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che, con la presidente Delcy Rodrìguez, si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas. In tal senso, esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione”. Così in una nota il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Meloni “In arrivo il Piano Casa contro l’emergenza abitativa”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Delmastro “Qui per raccontare quanto la mafia sia bestiale e disumana”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Colosimo “In questo territorio esiste ancora complicità inaccettabile con mafia”

Gen 9, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ucraina, Meloni “Serve deterrenza per la pace, Ue parli con la Russia”

Gen 9, 2026
TOP NEWS

Mit “Nessun commissariamento dei porti italiani”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Meloni “In arrivo il Piano Casa contro l’emergenza abitativa”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Delmastro “Qui per raccontare quanto la mafia sia bestiale e disumana”

Gen 9, 2026