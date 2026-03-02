Case popolari: fino al 18 maggio le domande per il bando integrativo di concorso

Il Comune di Alessandria informa che è stato pubblicato il Bando integrativo di concorso per l’aggiornamento della graduatoria finalizzata all’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale disponibili sul territorio comunale, gestito in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud (A.T.C.), che cura la raccolta e l’istruttoria delle domande. Le richieste potranno essere presentate fino al 18 maggio 2026 come termine ultimo.

I REQUISITI – Assenza di proprietà di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, il non essere già assegnatari di un alloggio di edilizia sociale e il possesso di un ISEE valido non superiore a 23.623,13 euro (limite aggiornato annualmente secondo la normativa regionale). I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e mantenuti fino all’eventuale assegnazione dell’alloggio.

LE DOMANDE – Possono presentarle i cittadini italiani, dell’UE o di Stati non UE regolarmente soggiornanti in Italia, nonché i titolari di protezione internazionale. È inoltre necessario avere la residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa, esclusiva o principale, in Piemonte, nell’ambito territoriale di riferimento che comprende il Comune di Alessandria e i Comuni indicati nel bando, oppure essere iscritti all’AIRE.

Le domande devono essere compilate esclusivamente sugli appositi moduli in distribuzione gratuita presso l’ATC del Piemonte Sud di Alessandria – Sportello Utenza (via Verona 17), complete di marca da bollo da 16 euro e vanno essere recapitate come segue: – consegna a mano (previo appuntamento telefonico al numero 0131/319345, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00);

– spedizione postale indirizzate a A.T.C. del Piemonte Sud, Via Milano n.79, 15121 Alessandria;

tramite PEC all’indirizzo [email protected] ;

– per la validità farà fede la data del timbro postale, la data di invio della PEC o la ricevuta rilasciata in caso di consegna diretta.

GLI ALLEGATI – La domanda dovrà essere accompagnata da modulo firmato, attestazione ISEE valida, copia del documento di identità e, per i cittadini extra UE, permesso di soggiorno. Ulteriore documentazione potrà essere presentata per attestare condizioni sociali, economiche o abitative che danno diritto a punteggi aggiuntivi, come situazioni di sfratto, sovraffollamento, presenza di disabili o nuclei familiari numerosi.

Il bando completo è disponibile presso l’ATC del Piemonte Sud, sul sito: www.atcpiemontesud.it

e sul sito istituzionale del Comune di Alessandria al link: https://www.comune.alessandria.it/novita/comunicati/comunicato-bando-integrativo-atc

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria