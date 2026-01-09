IN EVIDENZA Politica Video

Legge elettorale, Meloni: “Lavoriamo a riforma per dare stabilità”

Gen 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono interlocuzioni con l’opposizione” sulla legge elettorale, “se ne sta occupando il Parlamento. La ragione per la quale io penso che Elly Schlein, ma non solo lei, dovrebbe vedere favorevolmente una riforma che consente a chi prende più voti di governare per cinque anni, con una maggioranza solida, è che è un vantaggio per tutti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di inizio anno.

(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

