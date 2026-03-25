Lotto, in Piemonte vincite per 74.500 euro: ad Alessandria un terno da 27.000 euro

Festeggia il Piemonte grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 24 marzo sono andate vincite complessive per 74.500 euro: in via Tunisi a Torino tre ambi e un terno valgono un premio da 47.500 euro, mentre presso il punto vendita in via Marengo ad Alessandria un terno vale 27.000 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,7 milioni di euro, per un totale di 332, 5 milioni di euro da inizio 2026.
Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.