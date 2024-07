Lettera di un cittadino disperato

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera, indirizzata dal firmatario a Prefetto, Questore, Sindaco, comandante provinciale Carabinieri, comandante Polizia Locale, presidente Amag.

Gentilissimi, mi permetto di scrivere in maniera congiunta a tutti Voi, al fine di rappresentare la problematica relativa all’area adiacente l’hotel Royal in corso C. Marx ad Alessandria.

Da tempo riceviamo segnalazioni da abitanti ed esercenti relative alla situazione di degrado e di sicurezza pubblica che si sta presentando nella suddetta area per via della presenza di persone, specie nelle ore pomeridiane e notturne che trasformano l’area in una zona di bivacco nonché dormitorio. Il problema che si presenta è anche di tipo igienico sanitario in quanto sono state rilevate spesso situazioni in cui le persone presenti espletano i propri bisogni fisiologici alla presenza dei passanti e dei fruitori dell’area verde.

Oltre ad una attività di pulizia tramite AMAG Ambiente, in particolare si richiede, per quanto possibile, un’azione congiunta da parte Vostra al fine di verificare l’eventuale presenza di attività di spaccio di sostanze stupefacenti che potrebbe essere agevolata dalla presenza di veicoli parcheggiati in maniera continuativa negli stalli presenti nell’area, nonché da diversi anfratti che potrebbero essere offerti dalla vegetazione del sito.

Si segnala altresì che spesso si sono presentate delle situazioni in cui i passanti sono stati aggrediti verbalmente dagli occupanti dell’area, probabilmente anche in seguito al consumo di sostanze alcoliche, al fine di intimorirli ed allontanarli, specie nelle ore preserali e serali.

Si riporta ancora l’impiego dell’area cani (Area Fibi) durante l’orario notturno quale dormitorio per alcune persone apparentemente senza fissa dimora. A conclusione riportiamo che alcuni cittadini residenti nelle immediate vicinanze della suddetta area stanno altresì raccogliendo le firme al fine di presentare un esposto per segnalare quanto sopra.

Rimaniamo in attesa di un Vostro gentile riscontro ed a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordialmente, Alessandro Borgoglio