Per terminare i lavori di regimazione idraulica del Rio Lovassina, dalle ore 22 di oggi, lunedì 8 gennaio, alle ore 16 di sabato 13 gennaio 2024, è previsto il divieto di fermata con rimozione forzata e divieto di transito, anche pedonale, in via Genova, in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario, nel tratto compreso tra via Perfumo e via Levata.

Il traffico sarà deviato in via Genova, via Perfumo, via Frugarolo, via Levata.

Inoltre, negli stessi orari, dalle ore 22 dell’8 gennaio alle ore 16 del 13 gennaio, il divieto di fermata con rimozione forzata, interesserà:

via Levata , nel tratto compreso tra i numeri civici 10 e 52/c , lato sinistro rispetto al senso di marcia da via Genova a via Frugarolo, (numeri pari),

via Perfumo , lato destro rispetto al senso di marcia da via Genova a via Frugarolo.

Contemporaneamente è sospeso il divieto di transito ai mezzi di massa complessiva superiori alle 3,5 tonnellate, in via Levata e in via Frugarolo.