In occasione delle celebrazioni del 249° anniversario del Corpo, spostata al 21 giugno (battaglia del solstizio) dal 1965, è stato presentato il riepilogo dei risultati di servizio conseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023. Per evidenti ragioni di spazio, ve lo proponiamo giorno per giorno diviso in capitoli.

Contro la criminalità a tutela di cittadini e imprese

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di Finanza ha eseguito oltre 1,5 milioni di interventi ispettivi e oltre 99 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contrasto criminalità organizzata e finanziaria

Riciclaggio e autoriciclaggio – eseguiti 1.572 interventi , denuncia di 5.066 persone , 379 arresti , sequestro di beni per un valore di oltre 1,7 miliardi.

eseguiti , , , per un valore di Sequestri per usura – circa 43 milioni.

T errorismo – su 240.000 segnalazioni di operazioni sospette, quasi 750 atte a finanziare il terrorismo.

– su 240.000 segnalazioni di operazioni sospette, quasi Confini terrestri e marittimi – eseguiti 23.400 controlli su circolazione di valuta, con illeciti movimenti per oltre 247 milioni e 10.494 violazioni. Sequestrati 4,9 milioni di valuta, titoli, certificati e valori bollati contraffatti.

eseguiti 23.400 controlli su circolazione di valuta, con di valuta, titoli, certificati e valori bollati contraffatti. Fallimenti – beni sequestrati per 538 milioni su un totale di patrimoni distratti di 4,5 miliardi.

– su un totale di patrimoni distratti di 4,5 miliardi. Restrizioni UE – in conseguenza della crisi russo-ucraina, avviati accertamenti su individui ed entità su liste dell’Unione europea. Beni congelati nei confronti di 28 soggetti di circa 2 miliardi di euro (fabbricati, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, terreni, opere d’arte e quote societarie).

– in conseguenza della crisi russo-ucraina, avviati accertamenti su individui ed entità su liste dell’Unione europea. nei confronti di di (fabbricati, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, terreni, opere d’arte e quote societarie). Normativa antimafia – accertamenti patrimoniali a 17.783 soggetti , con sequestro e confisca per circa 3,4 miliardi di euro. Eseguite 1.159 misure di prevenzione nei confronti di soggetti con “pericolosità economico-finanziaria” : sequestri per oltre 1,7 miliardi di euro e confische per oltre 756 milioni di euro.

– , con Eseguite 1.159 misure di prevenzione nei confronti di : per oltre e di euro. Stupefacenti – sequestrate 85 tonnellate di droghe (cocaina 39,4 t, hashish 18 t, marijuana 18,4 t), con 2.019 arresti.

– sequestrate (cocaina 39,4 t, hashish 18 t, marijuana 18,4 t), con Tutela del mercato – su beni e servizi eseguiti 17.233 interventi, con sequestro di 700 milioni di prodotti contraffatti . Quanto ai falsi marchi , sequestrati 14.944.661 litri (vini e spumanti) e 23.424 ton di granturco , con marchi industriali falsificati e indicazioni non veritiere.

– su beni e servizi eseguiti 17.233 interventi, con . Quanto ai , (vini e spumanti) e , con marchi industriali falsificati e indicazioni non veritiere. Pirateria digitale – oscurati 1.241 siti internet per diffusione di contenuti editoriali in rete e vendita di prodotti contraffatti e non sicuri. (continua)