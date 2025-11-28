Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

La Guardia di Finanza di Tortona ha donato 352 giubbini ai volontari dell’Ordine di Malta

Nov 28, 2025
Nella mattinata dello scorso lunedì, la Compagnia di Tortona ha donato all’Associazione Amici Volontari del Sovrano Ordine Militare di Malta, rappresentata, nell’occasione, da don Fulvio Berti, 352 giubbini di diverse taglie e modelli, precedentemente sequestrati in quanto contraffatti. A seguito della confisca della merce, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, i militari hanno provveduto alla formale consegna del materiale all’Associazione, che lo impiegherà per scopi benefici in territori colpiti da guerre e calamità.
In questo modo, i capi di abbigliamento destinati al circuito illegale di prodotti ‘taroccati’, sono stati messi a disposizione dei bisognosi, in segno di solidarietà. L’iniziativa assume particolare significato anche alla luce dell’attuale emergenza umanitaria: tale gesto rappresenta, infatti, un atto tangibile dell’impegno del Corpo nei confronti dell’intera collettività.

