La Guardia di Finanza di Tortona ha donato 352 giubbini ai volontari dell’Ordine di Malta
Nella mattinata dello scorso lunedì, la Compagnia di Tortona ha donato all’Associazione Amici Volontari del Sovrano Ordine Militare di Malta, rappresentata, nell’occasione, da don Fulvio Berti, 352 giubbini di diverse taglie e modelli, precedentemente sequestrati in quanto contraffatti. A seguito della confisca della merce, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, i militari hanno provveduto alla formale consegna del materiale all’Associazione, che lo impiegherà per scopi benefici in territori colpiti da guerre e calamità.
