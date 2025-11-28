L’ammorbidente ‘Mon amour’ Paglieri sbarca in TV, dopo anni di passaparola

Un momento storico per il Gruppo Paglieri, azienda leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, e per milioni di famiglie italiane: Mon Amour, l’ammorbidente diventato fenomeno nazionale, fa oggi il suo debutto televisivo con la prima campagna di comunicazione del brand. Un passo atteso e simbolico: Mon Amour nasce come prodotto “di cuore”, cresciuto grazie al passaparola autentico dei consumatori, diventato negli anni un vero love brand familiare, ora è pronto a raccontarsi finalmente a tutti.

La nuova campagna TV sarà in ond fino al 3 gennaio, sulle principali reti Mediaset, con oltre 440 passaggi previsti . una presenza rilevante che segna l’ingresso ufficiale del brand in una nuova fase di crescita. Lo spot racconta, con un tono leggero e divertente, una verità che i consumatori conoscono bene: il profumo Blu Mare è unico, iconico e inimitabile. Nonostante i tentativi di imitazione, nessuno è riuscito a ricreare quell’essenza che ha trasformato Mon Amour nell’Ammorbidente che ti fa Innamorare.

LE PAROLE – Così Matteo Tranfaglia, Marketing Director di Paglieri SpA: “Questo debutto televisivo è un traguardo storico, non solo per il brand, ma per tutto il Gruppo Paglieri. Mon Amour è cresciuto grazie ad un rapporto autentico con il consumatore, fatto di fiducia e attaccamento emotivo. Oggi siamo felici di dare una voce e un volto a questa storia, con la stessa semplicità e autenticità con cui è nata. Abbiamo scelto uno storytelling ironico, spontaneo e caloroso, perché rispecchia l’anima del brand e siamo certi che la campagna conquisterà il cuore del pubblico televisivo, proprio come Mon Amour ha conquistato il cuore di milioni di consumatori grazie al passaparola.”