La Guardia di Finanza di Alessandria ha scoperto 33 lavoratori in nero: multe per 130.000 euro

I finanzieri del Gruppo Alessandria hanno condotto accertamenti nei confronti di 6 soggetti economici, individuando 6 lavoratori completamente “in nero”, privi di qualsiasi forma contrattuale e tutela previdenziale, e altri 27 impiegati con modalità irregolari, in violazione delle norme di lavoro subordinato e sicurezza sul lavoro. In conseguenza di ciò, sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 130.000 euro nei confronti dei datori di lavoro.
Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.