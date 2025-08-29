Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

La Guardia di Finanza di Alessandria ha scoperto 33 lavoratori in nero: multe per 130.000 euro

DiRaimondo Bovone

Ago 29, 2025 , , , ,

I finanzieri del Gruppo Alessandria hanno condotto accertamenti nei confronti di 6 soggetti economici, individuando 6 lavoratori completamente “in nero”, privi di qualsiasi forma contrattuale e tutela previdenziale, e altri 27 impiegati con modalità irregolari, in violazione delle norme di lavoro subordinato e sicurezza sul lavoro. In conseguenza di ciò, sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 130.000 euro nei confronti dei datori di lavoro.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

La commissaria UE Kallas: “Putin deride gli sforzi per la pace, servono sanzioni”

Ago 29, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Valditara: “L’anno scolastico inizia con importanti novità positive”

Ago 29, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

La Juve Next Gen contro il neo-promosso Livorno, domani una sfida fra maglie storiche

Ago 29, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

La Guardia di Finanza di Alessandria ha scoperto 33 lavoratori in nero: multe per 130.000 euro

Ago 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La commissaria UE Kallas: “Putin deride gli sforzi per la pace, servono sanzioni”

Ago 29, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Valditara: “L’anno scolastico inizia con importanti novità positive”

Ago 29, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

La Juve Next Gen contro il neo-promosso Livorno, domani una sfida fra maglie storiche

Ago 29, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x