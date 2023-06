In occasione delle celebrazioni del 249° anniversario del Corpo, spostata al 21 giugno (battaglia del solstizio) dal 1965, è stato presentato il riepilogo dei risultati di servizio conseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023. Per evidenti ragioni di spazio, ve lo proponiamo giorno per giorno diviso in capitoli.

Contro la criminalità a tutela di cittadini e imprese

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di Finanza ha eseguito oltre 1,5 milioni di interventi ispettivi e oltre 99 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tutela spesa pubblica

L’attività della GdF è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse nazionali e dell’Unione europea, per realizzare interventi a sostegno di imprese e famiglie, con presidio di progetti e investimenti finanziati col PNRR.

In 17 mesi i Reparti operativi hanno svolto 50.171 interventi nel settore , cui si aggiungono 19.935 indagini delegate dalla magistratura , per cui sono stati denunciati all’A.G. 35.651 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 5.766 responsabili in relazione all’accertamento di danni erariali per oltre 3,33 miliardi di euro.

i Reparti operativi hanno svolto , cui si aggiungono , per cui sono stati all’A.G. e in relazione all’accertamento di Frodi ai danni delle risorse UE – ammontano a oltre 491 milioni , mentre quelle a danno dell’Italia per spesa previdenziale e assistenziale sono 852 milioni.

– ammontano a , mentre quelle per spesa previdenziale e assistenziale Reddito di cittadinanza – eseguiti 24.290 controlli , accertando illecita richiesta e/o percezione per oltre 203 milioni di euro e denunciando 18.240 responsabili.

– , accertando illecita richiesta e/o percezione per e denunciando Appalti – monitorate procedure contrattuali per oltre 8,1 miliardi, di cui 574 milioni riferibili a investimenti finanziati con risorse del PNRR.

– monitorate procedure contrattuali per oltre 8,1 miliardi, di cui 574 milioni riferibili a investimenti finanziati con risorse del PNRR. Corruzione – denunciate 3.946 persone di cui 291 tratte in arresto. Il contrasto ai fenomeni contro la Pubblica Amministrazione è stata svolta con indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti. (continua)