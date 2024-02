Martedì scorso, 20 febbraio, S.E. il Console Generale di Romania a Torino, Cosmin Dumitrescu, è stato ricevuto dall’assessore Giorgio Laguzzi, delegato dal sindaco Giorgio Abonante in rappresentanza della Città di Alessandria, nel corso di una visita nell’ambito di un ciclo di incontri di presentazione nel territorio di pertinenza istituzionale.

La comunità straniera più numerosa nel territorio di Alessandria è quella romena, il 23% secondo i dati 2023 sulla totalità degli stranieri. In termini numerici è pari a 3.355 cittadini (1.794 femmine, 1.561 maschi), terza comunità in Piemonte per dimensione dopo Torino (38.000) e Cuneo (6.000).

Alessandria è gemellata con la Città romena di Alba Iulia dal 2008, come simboleggia la colonna romana collocata nello scalone principale del Municipio. Fra le “similitudini” che avvicinano le due città le 2 fortezze militari del ‘700, progettate da due importanti architetti della scuola sabauda, Giovanni Morando Visconti (Alba Iulia) e Ignazio Bertola da Roveda (Alessandria).