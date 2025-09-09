Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Il Comune di Alessandria fa causa a ‘Gestioni Cimiteriali’ per oltre 3 milioni di euro

DiRaimondo Bovone

Set 9, 2025
L'ingresso principale del Cimitero Monumentale di Alessandria

Il Comune di Alessandria, dopo la revoca della concessione di gestione dei cimiteri cittadini, ha dato mandato all’Avvocatura di richiedere il risarcimento danni alla concessionaria ‘Gestioni Cimiteriali Srl’, un cospicuo risarcimento danni pari a 2.889.627,78 + IVA ed onorari, quale importo necessario per risanare la situazione di degrado e incuria per negligenza della stessa concessionaria, oltre alla somma di 300.000 euro quale danno d’immagine dell’Ente.

Veduta interna del cimitero di Alessandria con la chiesa sullo sfondo

La revoca della convenzione si è concretizzata la scorsa primavera, dopo i rilievi dell’ASL, constatando che i lavori assolutamente necessari che non erano mai stati eseguiti. Il Comune di Alessandria è tornato in possesso della gestione cimiteriale alessandrina dal 1° luglio.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

LE PAROLE -Così il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante: “Siamo orgogliosi delle nostre scelte e di quanto gli uffici comunali hanno fatto in questi mesi, e stanno facendo, per ristabilire il rispetto delle leggi e la garanzia che i fondi pubblici siano davvero utilizzati per restituire decoro ai cimiteri della nostra città. Abbiamo scelto di revocare la convenzione già ad ottobre 2024, a fronte di un poderoso dossier che ora è parte integrante della memoria presentata in tribunale”.

Il sindaco Abonante

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

