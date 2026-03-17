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Pichetto “Meccanismo ETS crea una distorsione nel prezzo dell’energia”

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Mar 17, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il meccanismo dell’ETS sta creando una distorsione nel prezzo dell’energia tale da far pesare il gas in misura doppia, con effetti non più sostenibili per aziende e famiglie. Chiediamo una sospensione per il termoelettrico o una correzione che eviti che il costo dell’ETS incida sul prezzo dell’energia”. Lo ha detto il ministro
dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Consiglio Ambiente a Bruxelles.

xf4/sat/gtr

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