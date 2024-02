Il 10 febbraio è il ‘Giorno del Ricordo’: domani, venerdì 9, la commemorazione in città

Alessandria si prepara a vivere la celebrazione di questa ricorrenza annuale, istituita con la Legge n. 92 del 30 marzo 2004. Il “ricordo” fa riferimento agli eventi legati alla tragedia delle foibe e delle circa 15.000 vittime della pulizia etnica portata avanti dai partigiani comunisti slavi mediante la tortura e l’assassinio di quegli Italiani che erano di ostacolo al dominio jugoslavo del dittatore Tito. Le vittime venivano legate con un filo di ferro, colpite alla nuca e gettate nella foiba.

Il “ricordo” è rivolto pure al drammatico esodo dalle loro terre di circa 350.000 istriani, fiumani e dalmati, alla fine del secondo conflitto mondiale, in un contesto storico estremamente complesso e che caratterizzò la questione del cosiddetto “confine orientale”.

La data

Fa riferimento al 10 febbraio 1947, giorno in cui fu firmato il Trattato di pace che assegnava l’Istria e la maggior parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia .

Le iniziative

Su iniziativa di Comune e Provincia di Alessandria l’edizione 2024 del “Giorno del Ricordo” avrà luogo venerdì mattina 9 febbraio e si svolgerà in due luoghi-simbolo di particolare rilevanza: il primo presso via Vittime delle Foibe, il secondo presso via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.

Sarà coinvolta anche la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” che durante la mattinata del 9 febbraio e fino al 16 febbraio 2024 proporrà una esposizione tematica per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani vittime delle foibe e dell’esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati.

Il programma

ore 10.00 – via Vittime delle Foibe, Alessandria – area d’ingresso al Piazzale dell’Aeronautica, incrocio con via Nenni – Sacello dedicato alle Vittime delle Foibe : momento di raccoglimento con deposizione di una corona d’alloro in ricordo delle Vittime delle Foibe.

– area d’ingresso al Piazzale dell’Aeronautica, incrocio con via Nenni – : momento di raccoglimento con deposizione di una corona d’alloro in ricordo delle Vittime delle Foibe. ore 10.30 – via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, Alessandria – Sacello dedicato agli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati presso il Giardino Norma Cossetto : deposizione di una corona d’alloro in ricordo degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati in Alessandria. Interventi delle Autorità.

Info

