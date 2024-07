Guardia di Finanza di Alessandria: il bilancio operativo dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2024

La scorsa settimana, nella suggestiva Piazza Giovanni XXIII , le Fiamme Gialle di Alessandria hanno celebrato il 250° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza . La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto della Provincia di Alessandria, Alessandra Vinciguerra, delle massime autorità civili e militari della Provincia e del Comandante Provinciale Col. Antonio Gorgoglione .

L’evento

Sono stati ricordati tutti i militari del corpo caduti in servizio e nell’adempimento del dovere e sono state consegnate alcune ricompense di carattere morale ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio. A conclusione è stata recitata la “Preghiera del Finanziere”.

I risultati

Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Finanza di Alessandria ha eseguito oltre 5.000 interventi ispettivi e 489 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del PNRR.

Frodi ed evasione fiscale

Sono stati scoperti 89 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, e 265 lavoratori in “nero” o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 152. Sono stati sequestrati beni per un valore superiore a 4,5 milioni di euro, profitto di evasione e frodi fiscali. Sono state avanzate 28 proposte di cessazione della partita Iva nei confronti di soggetti economici con pericolosità fiscale. In materia di accise e sui prezzi dei carburanti praticati dai distributori stradali sono stati effettuati 124 interventi, mentre contro il gioco illegale sono state verbalizzate 35 persone, di cui 2 denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Tutela spesa pubblica

In ambito dei controlli sul PNRR sono stati eseguiti 109 interventi orientati a verificare la corretta spettanza a cittadini e imprese per oltre 2,5 milioni di euro. Sul fronte della spesa pubblica nazionale sono stati effettuati 246 interventi, di cui 92 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione, accertando contributi indebitamente percepiti per oltre 3 milioni di euro, mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono ad oltre 17 milioni di euro.

Nella collaborazione con l’Autorità giudiziaria, penale e contabile, sono state eseguite 88 indagini in tema di spesa pubblica: 29 soggetti denunciati, 44 segnalati alla Corte dei conti con l’accertamento di danni erariali per oltre 32 milioni di euro. In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 28,5 milioni di euro.

Contrasto alla criminalità organizzata

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 54 interventi, che hanno portato alla denuncia di 29 persone ed alla ricostruzione di operazioni illecite per 9,5 milioni di euro. In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa, beni sequestrati per 670.000 euro su un totale di patrimoni distratti pari a poco meno di 108 milioni, mentre con riferimento alle condotte di usura ed estorsione sono stati denunciati 8 soggetti.

Per la normativa antimafia, sono stati effettuati accertamenti patrimoniali su 51 soggetti, che hanno portato alla proposta di provvedimenti di sequestro per 24 milioni di euro. Sono stati eseguiti, poi, 781 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali (778) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

I Reparti del Corpo hanno sequestrato 66 kg di droga (cocaina, hashish, marijuana), denunciando 6 soggetti (3 in arresto) e segnalandone 13 ai Prefetti.

Per la tutela del mercato di beni e servizi, sono stati eseguiti 53 interventi, sviluppate 21 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 25 soggetti. Per tali attività sono stati sequestrati quasi 7 milioni di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione del diritto d’autore.

Soccorso e sicurezza pubblica

L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza.