Giochi: il Tar Piemonte sospende il NO della Questura al subentro in una sala scommesse di Alessandria

ROMA – Il Tar Piemonte ha sospeso il provvedimento con il quale il Questore aveva negato il subentro nell’attività di gestione di una sala giochi. Come riporta Agipronews, è quanto emerge da un decreto che ha accolto l’istanza cautelare presentata dal titolare di una sala scommesse – difeso dall’avvocato Luca Giacobbe e associati – e ha stoppato la decisione con cui la Questura di Alessandria aveva negato l’autorizzazione di polizia al subentro in un’attività di raccolta attraverso apparecchi Vlt (videolottery). Tale trasferimento era stato ritenuto illegittimo a fronte della clausola sospensiva presente nell’atto di cessione. Il gestore della sala scommesse ha quindi presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte, chiedendo l’adozione di misure cautelari urgenti.

Il giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti di estrema gravità e urgenza, tali da non consentire l’attesa della camera di consiglio. Di conseguenza, il Tribunale ha disposto la sospensione degli atti impugnati, al fine di consentire un riesame della posizione del ricorrente in relazione al subentro nella gestione dell’attività di gioco lecito. Il gestore potrà dunque proseguire nell’iter di subentro. La camera di consiglio è stata fissata per il 9 settembre 2025, data in cui il Collegio si pronuncerà sull’istanza cautelare. FRP/Agipro