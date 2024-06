I finanzieri della Compagnia di Valenza , da inizio anno ad oggi, hanno svolto una serie di servizi di controllo economico del territorio finalizzati a prevenire condotte di evasione fiscale ed il reimpiego di capitali o beni di provenienza illecita nel settore della fabbricazione, del commercio e della mediazione di merce ed oggetti preziosi.

Le indagini

Hanno consentito il sequestro di circa 7 Kg. di oro legato ad uso industriale, 84 lamine di oro puro (4 kg.), 354 grammi di argento puro in grani, 19 gioielli in oro e 19 pietre preziose per oltre 38 carati.

I soggetti responsabili sono 5 e sono stati segnalati alla Prefettura per commercio non autorizzato di cose preziose, ed alla Camera di Commercio di Alessandria per vendita di materiali ed oggetti preziosi privi di marchio.

Durante il controllo di un veicolo, le fiamme gialle valenzane hanno scoperto un doppio fondo ricavato nell’abitacolo dell’autovettura, accessibile mediante un ingegnoso sistema elettromagnetico, al cui interno erano state occultate 56 lamine di oro puro (3 Kg.) e del valore di oltre 200.000 euro, che erano state cedute illecitamente da una società di Valenza.