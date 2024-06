Sabato 2 giugno 2024 il palcoscenico del Teatro Comunale di Fresonara (AL) si è animato con le esibizioni dei concorrenti della seconda selezione piemontese del concorso nazionale “IL MICROFONO D’ITALIA” presentati da Samuel Accomo e Paola Gemma.

Hanno vinto la tappa: per la categoria “Campioni” Sara Maggiora con il brano “Portami a ballare” di Luca Barbarossa; per la categoria “Esordienti” Alessandro Branchini con la canzone “Cercami” di Renato Zero; per la sezione “Junior” Rebecca Raviolo, con la cover “Il mondo prima di te” di Annalisa. Questi 3 accedono alla Finale Regionale per il Piemonte.

Oltre a loro ottengono un posto per la Finale Regionale piemontese i seguenti concorrenti in gara:

Categoria Campioni – Maria Grazia Pierini (“Un sorriso dentro al pianto” di Ornella Vanoni); Barbara Sciutto (“Sei tu” di Siria).

– (“Un sorriso dentro al pianto” di Ornella Vanoni); (“Sei tu” di Siria). Categoria Esordienti – Giampiero Campese (“Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco); Maria Busacchi (“Gli uomini non cambiano” di Mia Martini).

(“Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco); (“Gli uomini non cambiano” di Mia Martini). Categoria Junior – Carola Gagliano , 13 anni (“Per sempre” di Nina Zilli).

I concorrenti in gara sono stati giudicati da questa giuria: Giorgio Mengato (presidente), Aldo Ascolese, Angela Baggi, Alessandra Passarelli, Fabrizio Capra.

Premio della Critica a Sara Maggiora (Campioni), Alessandro Branchini (Esordienti) e Carlo Gagliano (Junior).

Crediti

La selezione è stata organizzata con la partnership dell’Associazione ACSE Musica.

Calato il sipario sul palco del Teatro Comunale di Fresonara, si lavora già per le prossime selezioni. “IL MICROFONO D’ITALIA” è un concorso canoro ideato e organizzato da Samuel Accomo dell’agenzia SAAS – Organizzazione Eventi – Management Artisti, con sede in Alessandria.