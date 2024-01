È Enrico Felici il nuovo presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) del Piemonte e della Valle d’Aosta .

Il direttore di Pediatria e DEA Pediatrico dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’ Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria , è stato eletto in occasione dell’ultimo convegno regionale di Pediatria tenutosi a Novara a dicembre.

Il dottor Felici guiderà la storica e autorevole società scientifica nei prossimi 4 anni, succedendo al professor Giovanni Battista Ferrero di cui è stato il vice.

Le parole

Così Enrico Felici ha lanciato le sue ambiziose sfide: “Sono molto onorato di questo incarico, riconoscimento non solo personale ma anche al nostro Ospedale Infantile. Nei prossimi anni lavoreremo a tutti i livelli istituzionali su alcune proposte già formulate a livello ministeriale dalla SIP, come ad esempio l’estensione dell’età pediatrica sino a 18 anni, il riconoscimento della specificità dell’area pediatrica, la razionalizzazione delle piccole strutture ospedaliere di Pediatria e dei punti nascita, nonché l’integrazione e la continuità dei percorsi di cura tra ospedale e territorio per garantire continuità assistenziale”.