Due casalesi arrestati per numerosi furti in città

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Casale Monferrato (AL) hanno dato esecuzione ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, traendo in arresto un trentasettenne del posto, ritenuto responsabile in concorso con altro soggetto ventisettenne, anch’esso casalese, di numerosi furti consumati in fascia oraria spesso notturna, nel comune di Casale Monferrato.

Dallo scorso mese di settembre infatti, nella città di Casale Monferrato si sono registrati numerosi furti ai danni di enti, locali pubblici ed esercizi commerciali, con conseguente allarme sociale tra la popolazione.

Le indagini avviate nell’immediatezza e condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Casale Monferrato attraverso attività tecniche ed investigative e servizi di polizia, hanno consentito di raccogliere inconfutabili elementi di colpevolezza nei confronti dei due soggetti, già tratti in arresto per analoghi episodi nel corso della nottata di due settimane fa, ritenuti responsabili di numerosi reati predatori accertati e denunciati dalle vittime.

L’Autorità Giudiziaria condividendo le risultanze investigative dei Carabinieri, ha quindi emesso le due misure restrittive.

Nei confronti del trentasettenne sono scattati gli arresti domiciliari presso il suo domicilio, mentre per il complice è scattata analoga misura cautelare presso un Centro Residenziale di accoglienza nella provincia di Cuneo.

L’attività dei Carabinieri di Casale Monferrato che ha garantito giustizia ai responsabili di numerosi furti in città, servirà sicuramente da deterrente alla piccola criminalità locale e possa essere un elemento di rassicurazione per la popolazione casalese.