Giornata Mondiale del Diabete: 11 novembre, screening diabetologici al Gardella

Dalle 8.30 alle 12 con i professionisti della Diabetologia e i volontari ADAL

Screening diabetologici gratuiti al Poliambulatorio Gardella l’11 novembre dalle ore 8.30 alle 12 in occasione della Giornata Mondiale del Diabete a cui l’Azienda Ospedaliera di Alessandria aderisce con questa iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione.

Organizzata in collaborazione con l’Associazione ADAL, la mattinata prevede brevi incontri con gli esperti dell’Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale di Alessandria, diretta da Marco Gallo, strutturati in due momenti. Il cittadino potrà compilare un questionario di valutazione del rischio di sviluppare il diabete e successivamente misurare la glicemia capillare: i medici della struttura saranno inoltre disponibili per colloqui di approfondimento in caso di necessità.

“È un problema diffuso – afferma Ezio Labaguer, Presidente dell’Associazione Adal – il fatto che molte persone non sanno di essere affette da una forma lieve di diabete, ecco perché è fondamentale che vengano organizzate iniziative di sensibilizzazione come queste”. Si tratta di una patologia che colpisce circa 4 milioni di persone in Italia: “Il 90% dei pazienti in particolare soffre di diabete di tipo II e solo la restante parte di diabete di tipo I, di cui 20mila sono minori. Si tratta quindi di una malattia cronica con elevato impatto sociale – ricorda il Dr. Marco Gallo – in quanto coinvolge oltre alla persona che ne è affetta anche tutto il contesto familiare. La nostra struttura in particolare è dotata di alcuni ambulatori, anche multidisciplinari, per seguire i pazienti affetti da diabete ovvero l’ambulatorio generale di Diabetologia, quello congiunto nefro-diabetologico, quello di diabete gestazionale e diabete in gravidanza, l’ambulatorio diabete mellito di tipo I in terapia con CSII-sensori glicemici e infine l’ambulatorio del piede diabetico”.

L’appuntamento è quindi dalle 8.30 alle 12 al Poliambulatorio Gardella: non servono prenotazioni ed è consigliato fare una colazione poco abbondante prima di eseguire la misurazione della glicemia.