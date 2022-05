Donna scomparsa a Molare

Dal primo pomeriggio di ieri, in località Molare sono in corso le ricerche di una donna che, uscita dalla propria abitazione, non ha fatto più ritorno.

Sul posto UCL (unità di comando locale) dei Vigili del Fuoco per coordinare le squadre con apparati radio e sistemi di geolocalizzazione, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, Protezione Civile Provinciale e personale AIB (antincendio boschivo) di Molare.

Oltre ai Vigili del Fuoco di Alessandria ed Ovada sono impegnati: l’elicottero del Reparto Volo Liguria per sorvolare la zona di ricerca unitamente al nucleo SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) di Torino e Varese ed al Nucleo Cinofili Piemonte con sede a Volpiano.