Detenuto nordafricano tenta di strangolare poliziotto nel carcere di Vercelli

Gli uomini della Penitenziaria hanno trovato, durante una perquisizione in cella, un pericoloso cacciavite e un adattatore per Sim telefoniche. Lui, il detenuto nordafricano ristretto in quella cella del carcere di Vercelli, vistosi scoperto, ha aggredito un Ispettore della Polizia Penitenziaria tentando di strangolarlo.

Dopo il racconto dell’episodio, avvenuto nel fine settimana scorso, ecco la dura presa di posizione da parte di Mario Corvino, vicesegretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Il personale è sempre più stanco di continue aggressioni e violenze subìte e auspica un veloce intervento da parte dell’Amministrazione a livello nazionale”.

Corvino rivela poi alcuni particolari relativi al detenuto nordafricano che, dopo la perquisizione e una successiva telefonata coi familiari, pretendeva con insistenza di conferire con l’Ispettore di servizio, “assumendo un comportamento aggressivo e di ostacolo al lavoro degli Agenti, opponendosi fisicamente al rientro in cella. Accorso altro personale di servizio, l’uomo si scagliava con violenza contro l’Ispettore, colpendolo con ginocchiate e tentando di strangolarlo. Fortunatamente il collega è stato rapido a scansarsi, sebbene a terra e malconcio”.

Amara la conclusione di Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del SAPPE: “Credo che la Polizia Penitenziaria di Vercelli e del Piemonte tutto, pur mostrando grande professionalità e senso del dovere, non debba essere messa nelle condizioni di vivere situazioni come questa, sottoposti ai ricatti di alcuni detenuti violenti che pensano di stare in albergo e non in carcere”.