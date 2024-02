Chiuso da domani l’Ufficio Postale di Cantalupo. Dopo i lavori riaprirà in Strada Acqui 106

Poste Italiane comunica che l’ Ufficio Postale di Cantalupo , in via Strada Acqui Cantalupo 75, sarà chiuso al pubblico a partire da lunedì 19 febbraio.

Durante il periodo di chiusura ci si potrà rivolgere agli uffici postali limitrofi e, in particolare, per tutte le operazioni, compreso il ritiro delle raccomandate, all’Ufficio Postale di Alessandria 8, in via Pietro Nenni 74, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35, sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35 e dotato di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

L’Ufficio Postale di Cantalupo riaprirà, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, presso la nuova sede in strada Acqui 106 ad Alessandria, al termine dei lavori.