Carcere di Cuneo, la protesta dei detenuti

Ancora tensione in carcere a Cuneo, complice il caldo soffocante che complica la vita dietro le sbarre. Come succede a tutti anche fuori, però. La denuncia è di Vicente Santilli, segretario per Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che segnala come, nei giorni scorsi, nella I Sezione alcuni detenuti hanno devastato tutto: suppellettili, controsoffitto, telecamera. Mentre nella IV Sezione hanno dato fuoco ad alcuni oggetti. Insieme ai Vigili del Fuoco, il cui intervento si è reso necessario, sono arrivati in supporto agenti penitenziari di tutto il Distretto per ripristinare ordine e sicurezza. L’accaduto risale alle ore 13 di ieri. Per Santilli, momenti come questi sono la dimostrazione della professionalità e delle capacità dei poliziotti penitenziari che, pur nella limitatezza delle risorse a disposizione, si spende per garantire la sicurezza all’interno delle carceri.

La situazione generale

Così il segretario generale del SAPPE, Donato Capece: “Stiamo vivendo un’estate di fuoco nelle carceri e servono immediatamente provvedimenti concreti e risolutivi: espulsione di detenuti stranieri, invio dei tossicodipendenti in Comunità di recupero e psichiatrici nelle Rems o strutture analoghe. Il personale di Polizia Penitenziaria è allo stremo e, pur lavorando più di 10/12 ore al giorno, non riesce più a garantire i livelli minimi di sicurezza”.

La riforma che serve

“Non è più rinviabile – continua Capece – una riforma strutturale del sistema, anche ipotizzando di ridurre il numero di reati per cui sia previsto il carcere, aumentando le pene alternative. Senza dimenticare di dotare al più presto la Polizia Penitenziaria del taser e di ogni altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole”.