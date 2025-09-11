Alessandria: ordinanza del Prefetto per maggiori controlli nelle ‘zone rosse’ fino al 12 ottobre

Dopo la riunione del Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica di venerdì scorso, 5 settembre, il Prefetto di Alessandria ha emanato un’ordinanza sulle cosiddette ‘zone rosse’ che, a partire da oggi, giovedì 11 settembre, e fino al prossimo 12 ottobre, prevede un’intensificazione dei controlli delle Forze dell’Ordine in alcune specifiche aree del capoluogo: Giardini Pubblici davanti alla stazione ferroviaria (già oggetto di precedenti provvedimenti) e alcune vie del centro cittadino: via Verona (tra via Milano e via Vochieri), via Vochieri (tra via Verona e via Migliara), via Migliara, via Milano (tra via Verona e via Migliara) e vicolo dell’Erba.
IL COMMENTO DEL SINDACO – Così Giorgio Abonante: “L’ordinanza dal Prefetto testimonia che il lavoro tra Prefettura, Forze dell’Ordine e Comune riesce a mappare le principali criticità in tema di sicurezza, riuscendo anche ad anticipare alcune questioni oggi oggetto di discussioni giornalistiche”.