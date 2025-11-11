Attualità IN EVIDENZA Video

Il presidente Mattarella: “Tra Italia e Slovenia crescente sintonia”

Di

Set 11, 2025
LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – “Gli incontri di questi giorni sono stati tutti momenti di grande amicizia che testimoniano la crescente collaborazione e sintonia che c’è tra Slovenia e Italia. Ringrazio per i vari versanti di collaborazione che sono tanti, da quello diplomatico a quello consolare, da quello militare a quello economico e culturale, non c’è alcun versante di vita sociale che non sia dentro le forme di collaborazione tra Slovenia e Italia. Ringrazio, per questo rapporto così eccellente, chi vive qui, alla comunità italiana che rappresenta il caposaldo dell’amicizia tra i nostri Paesi dopo aver superato momenti lontani difficili e sofferti. È un esempio, nella vita del nostro Continente, di come si interpreta la condizione di rapporto di confine come collaborazione e arricchimento vicendevole”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo incontro con i rappresentanti dell’Ambasciata e il sistema Italia a Lubiana.sat/mca2
Fonte video: Quirinale

Di

Articoli correlati

Economia Video

Bonus scuola, ecco come funziona

Set 11, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Peste Suina Africana: la Regione ottiene una deroga per la caccia al cinghiale

Set 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Siracusa: arrestati 4 scafisti egiziani

Set 11, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Il presidente Mattarella: “Tra Italia e Slovenia crescente sintonia”

Set 11, 2025
Economia Video

Bonus scuola, ecco come funziona

Set 11, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Peste Suina Africana: la Regione ottiene una deroga per la caccia al cinghiale

Set 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Siracusa: arrestati 4 scafisti egiziani

Set 11, 2025