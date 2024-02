Alessandria, nuovo ospedale: stabilito il protocollo d’intesa fra Regione, Comune e Ospedale

E’ stato definito e firmato lunedì scorso, 12 febbraio, al Grattacielo Piemonte, il testo del protocollo di intesa tra Regione, Comune di Alessandria e Azienda ospedaliera universitaria di Alessandria per la realizzazione del nuovo ospedale cittadino.

Il protocollo

Stabilisce gli impegni e le modalità di collaborazione tra le parti, conferma la localizzazione del nuovo presidio nell’area “Galimberti”, indica le caratteristiche del nuovo presidio ospedaliero, i principi costruttivi da rispettare nella progettazione e le superfici necessarie e avvia un tavolo di lavoro per definire il futuro dell’attuale ospedale.

Il nuovo ospedale

Si svilupperà su un’area di 115.000 mq, per 628 posti letto, per un costo stimato di 410 milioni di euro, coperto integralmente dai fondi Inail. La nuova struttura si inserisce nel piano di edilizia sanitaria dell’amministrazione regionale che prevede la realizzazione, o l’ampliamento, di 14 ospedali.

Nell’accordo sono previsti tavoli tecnici della messa in sicurezza idraulica dell’area, definendo i collegamenti stradali del nuovo ospedale con la viabilità locale.

Nella programmazione regionale sono già previsti interventi di sistemazione degli argini per 6 milioni di euro: opere utili a mettere in sicurezza l’area dell’ospedale e tutto il quartiere.

Le parole

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: “Abbiamo individuato l’area, ci sono le risorse, e ora c’è anche l’accordo con l’amministrazione comunale per inserire il nuovo ospedale nel contesto cittadino e provinciale”.

Giorgio Abonante, sindaco di Alessandria: “È molto importante che l’accordo definisca il lavoro di Regione e Comune per individuare il futuro dell’attuale ospedale. Dovremo definire quali parti andranno demolite e quali rigenerate, con una nuova destinazione d’uso”.

I partners privati

Nelle scorse settimane è pervenuta una proposta di partenariato pubblico-privato su cui è in corso la valutazione, affidata dalla Regione ad Agenas che, entro marzo, consegnerà il suo parere, sulla cui base sarà individuato il percorso con cui proseguire, arrivando alla scelta in estate.