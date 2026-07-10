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Alessandria: le Guardie Zoofile OIPA salvano 5 cani dal più totale degrado

DiRaimondo Bovone

Lug 10, 2026 , , , , , , ,

Tre cani adulti e 2 cuccioli sono stati sequestrati dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria, recuperati in un Comune della provincia, in uno stato di completo degrado igienico-sanitario. Uno di loro, un maschio meticcio, viveva all’interno di un capannone/deposito, senza cibo né acqua freschi a disposizione, in un ambiente malsano e privo di qualsiasi arricchimento ambientale. Il cane, legato a catena, è apparso in condizioni critiche, con una evidente massa sul petto e una vistosa parassitosi.
Gli altri 4 cani, tra cui 2 cuccioli di meno di 60 giorni privi di microchip, venivano tenuti in un serraglio all’interno di un campo adiacente. Tutti presentavano problemi cutanei e in generale un mantello in condizioni igieniche gravemente compromesse.

Per questi motivi, le Guardie Zoofile OIPA hanno disposto il sequestro dei cani e il loro trasferimento in una struttura idonea, nella quale potranno ricevere tutte le cure e le attenzioni necessarie.
LE PAROLE – Così Cristina Destro, coordinatrice Guardie Zoofile OIPA di Alessandria: “Le condizioni in cui questi cani vivevano dimostrano ancora una volta quanto sia indispensabile intensificare i controlli sul corretto mantenimento degli animali. Ogni essere vivente ha diritto ad un ambiente idoneo. Ora questi cani sono al sicuro e provvederemo a trovare per loro delle famiglie amorevoli; ci appelliamo ai cittadini perché queste situazioni di degrado e incuria vengano segnalate sempre tempestivamente alle forze dell’ordine e alle Guardie OIPA, affinché nessun animale debba più subire queste sofferenze”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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