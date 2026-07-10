Alessandria: le Guardie Zoofile OIPA salvano 5 cani dal più totale degrado

Tre cani adulti e 2 cuccioli sono stati sequestrati dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria, recuperati in un Comune della provincia, in uno stato di completo degrado igienico-sanitario. Uno di loro, un maschio meticcio, viveva all’interno di un capannone/deposito, senza cibo né acqua freschi a disposizione, in un ambiente malsano e privo di qualsiasi arricchimento ambientale. Il cane, legato a catena, è apparso in condizioni critiche, con una evidente massa sul petto e una vistosa parassitosi.

Gli altri 4 cani, tra cui 2 cuccioli di meno di 60 giorni privi di microchip, venivano tenuti in un serraglio all’interno di un campo adiacente. Tutti presentavano problemi cutanei e in generale un mantello in condizioni igieniche gravemente compromesse.

Per questi motivi, le Guardie Zoofile OIPA hanno disposto il sequestro dei cani e il loro trasferimento in una struttura idonea, nella quale potranno ricevere tutte le cure e le attenzioni necessarie.

LE PAROLE – Così Cristina Destro, coordinatrice Guardie Zoofile OIPA di Alessandria: “Le condizioni in cui questi cani vivevano dimostrano ancora una volta quanto sia indispensabile intensificare i controlli sul corretto mantenimento degli animali. Ogni essere vivente ha diritto ad un ambiente idoneo. Ora questi cani sono al sicuro e provvederemo a trovare per loro delle famiglie amorevoli; ci appelliamo ai cittadini perché queste situazioni di degrado e incuria vengano segnalate sempre tempestivamente alle forze dell’ordine e alle Guardie OIPA, affinché nessun animale debba più subire queste sofferenze”.