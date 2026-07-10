Bari: assalti armati a portavalori, 7 arresti

BARI (ITALPRESS) – E’ in corso, dalle prime ore di questa mattina, l’esecuzione da parte dei carabinieri del comando Provinciale di Bari di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati in relazione ai reati di associazione a delinquere, rapina aggravata anche dal metodo mafioso nonchè di numerosi altri reati contro il patrimonio rientranti nel programma associativo. L’Operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari è condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari nei confronti di una organizzazione criminale cerignolana dedita agli assalti ai blindati e rappresenta una svolta nell’ indagine sulla maxi-rapina avvenuta il 6.11.2024 sulla SS 96 nei pressi di Toritto, con esplosione di numerosi colpi di kalashnikov, deflagrazione della cabina posteriore e incendio di autovetture. Al momento sono impegnati nell’operazione oltre 100 militari dell’Arma nonchè, un elicottero, reparti speciali e Aliquote di Primo Intervento e Squadre Operative di Supporto dei Carabinieri solitamente devolute ad attività di antiterrosimo.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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