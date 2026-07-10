Attualità Cronaca

Spagna: 11 morti in un grave incendio in Andalusia

Di

Lug 10, 2026

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – E’ di 11 vittime accertate, 8 feriti (4 dei quali gravi) e almeno 19 dispersi, il bilancio di un grave incendio scoppiato vicino ad Almerìa, nel sud della Spagna, nella tarda serata di giovedì. Alcune vittime sono state ritrovate all’interno di veicoli, nella frazione di Bedar. Secondo quanto riferito dal presidente del governo regionale andaluso, Juan Manuel Moreno, il bilancio delle vittime potrebbe arrivare a 12, in attesa della conferma del ritrovamento di un altro corpo. L’incendio ha già bruciato oltre 3.150 ettari. Circa 200 vigili del fuoco, supportati da cinque autopompe, hanno cercato di arginare le fiamme. Antonio Sanz, responsabile regionale dei servizi di emergenza, ha definito le morti “una tragedia senza precedenti”. Il rogo sta mostrando un’evoluzione “sfavorevole” secondo le prime valutazioni che il comandante dell’Unità Militare di Emergenza (UME), il tenente generale Francisco Javier Marcos, ha fatto alla ministra della Difesa, Margarita Robles. Le autorità non hanno ancora confermato la causa dell’incendio ma secondo quanto riferito dai testimoni, potrebbe essere divampato in seguito alla caduta di un cavo elettrico, che avrebbe incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nel bosco circostante. “Profonda tristezza e desolazione di fronte alle terribili conseguenze dell’incendio che sta colpendo la provincia di Almerìa”, ha scritto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un post su X. “Desidero esprimere il mio cordoglio alle famiglie delle vittime dell’incendio boschivo di Los Gallardos” e “auguro una pronta guarigione ai feriti ed esprimo la mia solidarietà a tutti i cittadini colpiti”, ha concluso.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Smantellato traffico di droga tra Italia e Albania, 23 arresti

Lug 10, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 10 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Economia Esteri

Misurata ‘Free Zone’, la porta dell’Africa presentata alle imprese italiane

Lug 9, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca

Spagna: 11 morti in un grave incendio in Andalusia

Lug 10, 2026
TOP NEWS

Assalti armati a portavalori, 7 misure cautelari nel Barese

Lug 10, 2026
IN EVIDENZA

La Salute Vien Mangiando – Le proprietà dell’orzo

Lug 10, 2026
IN EVIDENZA

Malan “Pnrr usato in modo efficace, il Sud cresce più della media nazionale”

Lug 10, 2026