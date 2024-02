Aeroporto di Torino: la Finanza ha intercettato valuta per 4,5 milioni € nell’ultimo anno

Due passeggeri in partenza per Marocco e Cina e altrettanti in arrivo da Albania e Argentina, sono stati fermati fermati settimana scorsa ieri all’aeroporto “Sandro Pertini” di Torino-Caselle, in possesso di valuta non regolarmente dichiarata per importi superiori al limite dei 10.000 euro per cui è necessaria la dichiarazione in uscita ed in entrata durante i viaggi in Europa.