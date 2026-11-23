PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina introdurrà una serie di misure per stabilizzare il mercato azionario, tra cui la riduzione del requisito minimo di margine per gli acquisti di azioni a leva, con l’obiettivo di generare fondi aggiuntivi. Lo ha annunciato ieri l’autorità nazionale per la regolamentazione dei titoli.

Con l’approvazione della Commissione cinese di regolamentazione dei titoli (CSRC), le borse di Shanghai, Shenzhen e Pechino ridurranno il coefficiente di margine minimo dal 100% all’80% a partire dal 30 novembre, secondo la commissione.

Si stima che la modifica porterà sul mercato quasi 400 miliardi di yuan (circa 59,58 miliardi di dollari) di fondi aggiuntivi.

Secondo la CSRC, le borse di Shanghai e Shenzhen hanno inoltre introdotto nuove misure per ridurre le commissioni, tra cui l’abolizione della tariffa per l’utilizzo delle unità operative dei partecipanti al mercato. Le esenzioni dalle commissioni di quotazione per le società quotate e dalle commissioni di gestione delle transazioni obbligazionarie, già introdotte all’inizio dell’anno, saranno prorogate di due anni, fino al 2028.

Nello stesso giorno, la Borsa di Shenzhen ha avviato una consultazione pubblica sulle regole per l’attività dei market maker sui titoli del ChiNext, il listino cinese ispirato al Nasdaq e dedicato alle imprese in crescita.

Secondo la Borsa di Shenzhen, l’introduzione di un sistema di market maker per questo listino rappresenta un’importante misura per sostenere la stabilità del mercato, rafforzarne la resilienza e migliorarne il funzionamento.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-