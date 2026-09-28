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Quartiere Orti: il degrado di panchine e pavimentazione in piazza Perosi

DiRaimondo Bovone

Set 28, 2026 , , , , ,

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di UDC Alessandria.

Mario Borrello, già consigliere circoscrizionale, documenta con una serie di fotografie lo stato dell’area nel quartiere Orti: «Ho segnalato più volte la situazione al sindaco Abonante, senza ricevere risposta e senza vedere interventi». L’UDC chiede al Comune un intervento di manutenzione e ripristino, rilanciando la segnalazione di Mario Borrello, sullo stato di manutenzione di piazza Lorenzo Perosi e dell’area circostante. Una situazione che ha particolare rilievo perché piazza Perosi, ogni lunedì, ospita un mercato cittadino, con presenza di attività alimentari e agricole.
«Non si tratta di una situazione comparsa ieri – afferma Borrello – l’ho segnalata più di una volta al sindaco Giorgio Abonante, senza ricevere risposta e, soprattutto, senza vedere interventi concreti. Le fotografie parlano da sole. Le panchine dovrebbero essere adisposizione degli abitanti del quartiere e delle persone che frequentano il mercato del lunedì. In queste condizioni, però, alcune sono inutilizzabili».
Secondo l’UDC, il problema non richiede grandi progetti, ma ordinaria e tempestiva manutenzione: verifica delle panchine, sostituzione dei listelli deteriorati, messa insicurezza e ripristino della pavimentazione sconnessa. Chiude Borrello: «Chiediamo all’Amministrazione comunale di verificare rapidamente la situazione e di programmare gli interventi necessari, restituendo decoro e piena fruibilità a quest’area del quartiere Orti».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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