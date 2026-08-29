Ranucci, Mazzi “Credo che la Rai abbia fatto bene, bisogna voltare pagina”

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “La sospensione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report era una decisione che spettava alla Rai, credo che l’editore abbia il diritto di farlo, di fronte anche alle notizie che sono uscite e dallo scalpore suscitato”. Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, da Ragalna (Catania), a margine di Etna Forum. “Abbiamo ascoltato delle cose che non sapevamo, anche tutta la vicenda dei suoi rapporti con le collaboratrici. Sono tutte cose che per un editore sono da attenzionare. Credo che la Rai abbia fatto bene. Tra l’altro ha indicato due importanti giornalisti. Bisogna, a un certo punto, voltare pagina, di fronte a eventi che non sono classificabili come eventi politici come una certa parte sta cercando di fare, ma sono eventi che fanno parte di una vicenda giudiziaria”.

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