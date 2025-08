Novi Ligure: la Finanza arresta un marocchino per spaccio di droga

I Finanzieri della Compagnia di Novi Ligure hanno compiuto un’operazione contro lo spaccio di droga, arrestando 1 marocchino e denunciandone 1 altro, entrambi residenti nel novese, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, durante un posto di controllo eseguito con l’unità cinofila della Polizia Municipale di Alessandria, le Fiamme Gialle hanno fermato un’autovettura il cui conducente, dopo i controlli, è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

Il cane “Orso Grigio” ha segnalato tracce di stupefacente nell’auto e i militari hanno approfondito il controllo, perquisendo anche il domicilio dell’uomo, sequestrando 160 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed oltre 1.500 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio. Il soggetto è stato così arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di piazza Don Soria ad Alessandria, mentre l’altro soggetto, presente nell’abitazione perquisita, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura di Alessandria per aver tentato di occultare la droga gettandola dalla finestra.

Siamo alle solite. Ringraziando la Guardia di Finanza per l’opera di controllo e prevenzione che compie, insieme alle altre Forza di Polizia, ci domandiamo: ma questa gente cosa fa in Italia?

E quelli che ci sono, perché stanno fuori dalla galera? Alla storia l’ardua risposta.