L’alessandrina Monica Formaiano nominata ‘Garante regionale dei detenuti’

Dopo la nomina, da parte della Giunta regionale Cirio, del nuovo Garante regionale dei detenuti, arriva il plauso del SAPPE, il principale sindacato della Polizia Penitenziaria, per Monica Formaiano, avvocata alessandrina scelta per l’incarico dopo Bruno Mellano, rimasto in carica 11 anni. Il segretario per il Piemonte del SAPPE, Vicente Santilli, commenta così la notizia: “Formaiano è una persona preparata, concreta e realista, che come avvocato ha dimestichezza e competenza con questi temi. Il lavoro in carcere è un lavoro oscuro, ma sconosciuto ai più. Quando una vicenda finisce sulle pagine dei giornali ne parlano tutti, ma quello che accade dopo non fa notizia. Per questo motivo, vorrei che il nuovo Garante regionale dei detenuti, che mi auguro di incontrare presto, tenga sempre a mente il duro e difficile lavoro svolto dalle donne e dagli uomini appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria”.

Monica Formaiano

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, apprezza le riforme all’Ordinamento penitenziario approvate dal Governo e la nuova nomina piemontese, ma fa un discorso più generale: “Se si rimuovessero gli sbarramenti che impediscono l’accesso alle misure alternative e si incentivassero gli interventi per il reinserimento sociale, se si introducesse l’obbligo di lavoro per i detenuti, anche in progetti di recupero ambientale del territorio, se si desse maggior margine di manovra alla magistratura di sorveglianza, le presenze di detenuti all’interno delle carceri potrebbero scendere di ulteriori 5.000/10.000 unità nel giro di un anno, non meno di 1.500/2.000 in Piemonte. Queste sono le vere riforme strutturali che servono: lavoro in carcere per i detenuti, espulsioni degli stranieri, detenzione in comunità per drogati e alcolizzati che hanno commesso reati in relazione al loro stato di dipendenza.”