Vigilanza rafforzata in Cittadella ad Alessandria contro le intrusioni di ignoti

Le ripetute intrusioni di ignoti e i danneggiamenti a porte, serrature e inferriate, nonché il vandalismo su materiali e muri, indussero qualche mese fa la Soprintendenza alle Belle Arti di Alessandria-Asti-Cuneo a sporgere denuncia ai Carabinieri, oltre a concordare con il Comune le attività di controllo e sorveglianza su comportamenti ‘anomali’ di estranei fuori delle aree aperte al pubblico.

La delicatezza della situazione ha anche comportato l’interessamento del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, Comando specializzato dell’Arma per il contrasto ai crimini di questo settore che ha svolto, col Reparto Operativo di Alessandria, i primi accertamenti.



In questo contesto, nel pomeriggio del 16 aprile, il pronto intervento della Gazzella dei Carabinieri ha fermato e identificato un gruppo di minori che si era introdotto nel fabbricato, approfittando di un varco accessibile. Accompagnati al Comando, i minori sono stati restituiti alla custodia dei genitori, informati della loro condotta illecita.

La Soprintendenza ha poi avviato un programma di rafforzamento della vigilanza sul sito, che prevede l’imminente automatizzazione dei cancelli di ingresso (controllati da remoto), l’installazione all’aperto e nei fabbricati di un circuito di videosorveglianza ed antintrusione che verrà collegato alle forze dell’ordine; l’installazione di segnaletica e dispositivi di interdizione all’accesso nelle aree attualmente non agibili al pubblico in condizione di sicurezza, sempre in piena collaborazione con il Nucleo TPC di Torino, competente per la regione Piemonte e Valle d’Aosta.



Il progetto di sicurezza avviato dalla Soprintendenza intende contrastare i reati consumati all’interno della struttura monumentale, prevenendo situazioni di pericolo per gli stessi protagonisti delle intrusioni che, ignari delle conseguenze penali, si espongono a gravi rischi per la loro incolumità, stante il pericolo di cedimenti e crolli di parti dei fabbricati in precarie condizioni di conservazione.