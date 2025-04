Stralessandria 2025 si corre domenica 11 maggio

Manca meno di un mese alla StrAlessandria 2025 e la città è pronta a vivere 2 giorni di sport, divertimento e solidarietà che, ogni anno coinvolge più di 5.000 partecipanti alla corsa. Un appuntamento che cresce di anno in anno. Sarà l’edizione n. 29, con un programma arricchito di eventi collaterali e 2 progetti benefici. Organizzata da ICS ETS APS, con la compartecipazione del Comune di Alessandria, in collaborazione con Egato6, Yggdra APS , CSVAA, e il supporto di Florida Style Agency di Andrea Baiardi, la StrAlessandria è un evento con u cuore solidale.

I PROGETTI

Approvvigionamento idrico in Guinea – Per la costruzione di pozzi di acqua potabile nella Repubblica di Guinea, contribuendo a migliorare la vita delle comunità locali. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Croix-Rouge Guinéenne, che coordinerà le operazioni sul campo.

Supporto allo studio per studenti meritevoli – Due sostegni triennali per gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2024/2025, offrendo un aiuto concreto per proseguire gli studi universitari.

Il parco Carrà

IL PROGRAMMA

SABATO 10 MAGGIO – Parco Carrà – Sarà il cuore pulsante della manifestazione, punto di partenza e arrivo della corsa. Per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo e ricreativo, ospitando la festa del volontariato di CSVAA. Ci saranno stand informativi, area gonfiabili, degustazioni, cibo e bevande, tornei sportivi, musica, artisti locali.

DOMENICA 11 MAGGIO – La corsa – Ritrovo fissato alle ore 9.30 al Parco Carrà. Alle 10 partenza degli atleti competitivi. A seguire gli altri partecipanti, corridori amatoriali e famiglie con bambini.

Iscrizioni aperte da lunedì 14 aprile e ci si potrà registrare online o presso i punti convenzionati in città.

Le magliette con il logo saranno disponibili diversi punti di iscrizione. Costo 10 euro a testa.

INFO – sito Web: https://www.icsalessandria.it/ pagina Instagram: https://www.instagram.com/ics_ets/