L’Africa e un paio di pedali, viaggio in solitaria per un 21enne

ROMA (ITALPRESS) – Dario Franchi ha 21 anni e il suo sogno è attraversare l’Africa in bicicletta. Ci aveva già provato nel 2022 quando insieme al suo migliore amico Oliver, si era dovuto fermare a Conakry, capitale della Guinea, a causa delle guerre e delle frontiere chiuse. Ora, dopo due anni di preparazione, è pronto per completare il viaggio in solitaria. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, raccontano questa nuova avventura in un podcast chiamato “Mentalità eroica – Bike Bro” e che si può ascoltare su radioimmaginaria.it.

