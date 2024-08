Naufragio nel Palermitano, la Guardia Costiera monitora l’inquinamento

PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono le operazioni di monitoraggio ambientale sul sito di affondamento del Bayesian a Porticello, nel Palermitano, coordinate dalla Guardia Costiera che sta operando in zona “per scongiurare la presenza di eventuali fuoriuscite di idrocarburi dallo scafo”. In zona, a scopo precauzionale e su richiesta della stessa Guardia costiera, è presente anche un mezzo disinquinante privato in grado di intervenire immediatamente – nel caso si rilevasse la presenza di idrocarburi – con panne galleggianti, messo a disposizione dalla proprietà del Bayesian e coordinato dalla Guardia Costiera.

(Fonte video: Guardia Costiera) col3/gsl

Navigazione articoli