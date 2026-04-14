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Sport in gravidanza: meglio a bassa o ad alta intensità? La risposta della scienza

DiRaimondo Bovone

Apr 14, 2026 , , , , ,

L’attività fisica durante la dolce attesa è ormai riconosciuta dalla medicina come pilastro fondamentale per il benessere di madre e bambino. Quando la gestazione procede senza complicazioni, lo sport non solo è sicuro, ma caldamente raccomandato, come confermano i recenti studi condotti dall’equipe della dottoressa Margie Davenport presso l’Università dell’Alberta (Canada). La ricerca scientifica si è posta l’obiettivo di chiarire se esistano differenze sostanziali tra gli impatti degli allenamenti a bassa intensità e quelli più vigorosi, analizzando migliaia di casi per offrire risposte concrete alle future mamme.

Una vasta indagine che ha coinvolto oltre 47.000 casi ha dimostrato che l’esercizio di resistenza a bassa e moderata intensità riduce significativamente il rischio di complicazioni comuni. Praticare sport in modo costante aiuta a prevenire l’ipertensione e il diabete gestazionale, oltre a migliorare lo stato emotivo contrastando i disturbi dell’umore. Un altro beneficio rilevante riguarda lo sviluppo fetale: l’attività fisica regolare è associata a una minore probabilità di macrosomia, ovvero la nascita di neonati con un peso superiore ai 4 kg, favorendo così un decorso più fluido del parto.

D’altro canto, la scienza ha indagato anche gli effetti degli allenamenti ad alta intensità, come il sollevamento pesi. Attraverso monitoraggi precisi su esercizi complessi come squat e stacchi da terra, i ricercatori hanno osservato che, nonostante l’aumento della frequenza cardiaca materna sotto sforzo, i parametri vitali del feto rimangono sorprendentemente stabili. Il flusso sanguigno ombelicale e il battito cardiaco del nascituro non subiscono alterazioni significative, nemmeno durante sforzi massimali o l’uso di tecniche respiratorie specifiche, dimostrando una tolleranza fisica notevole da parte di entrambi.

In conclusione, che si scelga un’attività leggera o un allenamento più intenso, muoversi in gravidanza si conferma una scelta vincente. La capacità del corpo materno di adattarsi allo sforzo garantisce che i benefici dello sport arrivino al bambino ancor prima della nascita, preparando la madre alle sfide fisiche del parto e assicurando un ambiente di crescita sano. La scelta dell’intensità può quindi essere personalizzata in base alla preparazione atletica della donna, sempre sotto la supervisione di professionisti.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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