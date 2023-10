La Regione Piemonte finanzia con 509.000 euro le attività delle Pro Loco piemontesi, 60.000 euro in più rispetto allo scorso anno. Il bando per la richiesta del contributo è stato attivato il 19 ottobre e durerà fino al 18 novembre.

Le risorse per Le Pro Loco sono un altro segnale che la Regione ha dato per rafforzare il settore: serviranno ad attuare progetti di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ma anche a far conoscere il territorio e le sue tipicità, per creare senso di appartenenza e futuri ‘ambasciatori territoriali’.

Le parole

“Abbiamo aumentano le risorse per finanziare altre Pro Loco, estendendo l’attività di questi avamposti di prossimità turistica, primo punto di contatto con i viaggiatori – hanno spiegato il presidente Alberto Cirio e l’assessore al Turismo Vittoria Poggio – l’espansione del settore, che vede il Piemonte crescere più di altre regioni, ci ha spinti a rafforzare la filiera dell’accoglienza”.

Il turismo

È il settore dal quale provengono le notizie migliori dopo un’estate positiva, in cui si è registrato un aumento del 3,4% di presenze sul 2022, nei mesi di giugno, luglio e agosto, e +11% di movimenti rispetto al 2019, soprattutto grazie all’incremento degli stranieri che si fermano più a lungo in regione, aumentando anche i pernottamenti (+6,7%).

Info

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 18 novembre 2023, tramite Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport – Bandi finanziamenti domande all’indirizzo web: http://www.sistemapiemonte.it/